Gewinnspiel 01.09.2020



After Truth - Verlosung

Ab 3.9. im Kino und bei uns als Hörbuch zu gewinnen: After Truth (Constantin Film) begeistert auf der Leinwand und für die glücklichen Gewinner auch als Hörbuch.

Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt sich Tessa (Josephine Langford) verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat, oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin (Hero Fiennes Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich ändern? Wird er sich ändern – aus Liebe?







Wir verlosen zwei Hörbücher des Kino-Hits unter den Teilnehmern:







Viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Und viel Spaß zum Filmstart After Truth ab 03.09.2020 im Kino!





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kino #Kinofilm #Hörbuch







Auch interessant!

Rico, Oskar und das Herzgebreche - Gewinnspiel

Nach Rico, Oskar und die Tieferschatten startet am 12. Juni das 2. Abenteuer der beiden im Kino!...



Comic & Film Börse am 2.9.: Simpsons Special

Am 2.9. kehrt die Wiener Comic & Film Börse aus der Sommerpause mit einem gelben Teint zurück: Auf die Be...



The Da Vinci Code - Extended Version

Ron Howard setzte Dan Browns Bestseller 'The Da Vinci Dode - Sakrileg' in solider Blockbuster-Manier um u...